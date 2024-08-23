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Ирина Безрукова рассказала о первой любви

Актриса Безрукова призналась, что влюблялась с рождения

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Никита Вознесенский

Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Подростки. Первая любовь» рассказала о своей первой любви. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Безруковой, она «влюблялась с рождения» и первых влюбленностей у нее было несколько.

«Мне нравился мальчик в садике, мне нравился мальчик в школе. Я, конечно, не говорила», — откровенничает 59-летняя актриса.

Безрукова уточнила, что стеснялась своих чувств.

«Это совсем первые эмоции: детские, чистые, когда посмотрела и сразу покраснела, и думаешь: «Наверное, глупо выгляжу, надо куда-то спрятаться, а вдруг он что-то подумает». И вот так украдкой на него смотришь и он смотрит — это фантастика», — вспоминает Безрукова.

При этом во взрослом возрасте, продолжила звезда, инициативу в отношениях с ней в первую очередь проявляли именно мужчины, подходили, начинали проявлять себя и завоевывали.

Накануне Ирина Безрукова посетила предпоказ фильма «Мой сосед Тоторо» в кинотеатре «Художественный» в Москве.

Ранее Безрукова рассказала, что поддерживать себя в хорошей форме ей помогают сбалансированное питание и отказ от мучных изделий, жареного, жирного и консервов.

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