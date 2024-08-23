Дочь Брюса Уиллиса стала матерью-одиночкой

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Румер призналась, что рассталась с партнером, фронтменом группы Vista Kicks Дереком Ричардом Томасом. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я стала матерью-одиночкой, но воспитываю ребенка совместно [с Дереком]», — ответила она на вопрос одного из подписчиков.

36-летняя Уиллис добавила, что «очень благодарна» экс-партнеру за дочь Луэтту, родившуюся в апреле 2023 года.

«Она — лучшее, что есть в моей жизни, и я благодарна, что смогла в этих отношениях найти время, чтобы впустить ее в свою жизнь», — заключила Уиллис.

Дочь актрисы Деми Мур и Брюса Уиллиса подтвердила роман с Дереком в ноябре 2022 года.

В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Накануне Деми Мур показала редкое фото внучки.

Ранее Кети Топурия впервые показала новорожденную дочь.