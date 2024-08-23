Адвокат Абрамова прокомментировал новый многомиллиардный иск Алсу

Звездный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы предпринимателя Яна Абрамова в разводе с певицей Алсу, прокомментировал новый многомиллиардный иск звезды к мужу. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Добровинского, его доверитель действительно получил уточненное исковое требование, в котором имеются новые пункты и цифры.

«Нужно садиться и читать. Но до 7 октября у нас еще много времени, чтобы изучить документ. Поэтому про 10 млрд рублей я ничего не могу сказать. Впервые слышу об этом», — сказал он.

Очередное заседание по разводу Алсу и Абрамова состоялось 22 августа в Савеловском суде, и во время суда адвокат якобы намекнул на новую личную жизнь певицы, что она поспешила опровергнуть.

В ответ Добровинский обратил внимание на то, что просто указал на поездки артистки за границу.

«У нее своя личная жизнь. И это абсолютно нормально. Больше я ничего не сказал», — сказал он.

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.

Официально разведут пару 27 августа.

Накануне стало известно, что Алсу подала новый иск к Абрамову, в котором упоминается имущество семьи на сумму порядка 10 млрд рублей. Документ исполнительницы содержит список на 100 страниц. В нем перечислены все квартиры, загородные дома и автомобили звездной семьи, а также акции компании, доли в фирмах и прочее.

Ранее Ксения Бородина упрекнула нового бойфренда в несерьезности.