Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Абрамова прокомментировал новый многомиллиардный иск Алсу

Адвокат Добровинский заявил, что впервые слышит о претензиях Алсу на раздел 10 млрд рублей с мужем

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звездный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы предпринимателя Яна Абрамова в разводе с певицей Алсу, прокомментировал новый многомиллиардный иск звезды к мужу. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Добровинского, его доверитель действительно получил уточненное исковое требование, в котором имеются новые пункты и цифры.

«Нужно садиться и читать. Но до 7 октября у нас еще много времени, чтобы изучить документ. Поэтому про 10 млрд рублей я ничего не могу сказать. Впервые слышу об этом», — сказал он.

Очередное заседание по разводу Алсу и Абрамова состоялось 22 августа в Савеловском суде, и во время суда адвокат якобы намекнул на новую личную жизнь певицы, что она поспешила опровергнуть.

В ответ Добровинский обратил внимание на то, что просто указал на поездки артистки за границу.

«У нее своя личная жизнь. И это абсолютно нормально. Больше я ничего не сказал», — сказал он.

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.

Официально разведут пару 27 августа.

Накануне стало известно, что Алсу подала новый иск к Абрамову, в котором упоминается имущество семьи на сумму порядка 10 млрд рублей. Документ исполнительницы содержит список на 100 страниц. В нем перечислены все квартиры, загородные дома и автомобили звездной семьи, а также акции компании, доли в фирмах и прочее.

Ранее Ксения Бородина упрекнула нового бойфренда в несерьезности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами