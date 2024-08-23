Jony рассказал, как создал свою версию «Голоса»

Певец Jony (настоящее имя Джахид Гусейнли) впервые станет наставником на шоу «Голос.Дети». В беседе с kp.ru он рассказал, как в юности создал свою версию «Голоса».

По словам Гусейнли, в студенчестве он следил за проектом.

«Были даже мысли прийти в проект. Мы с друзьями были настолько вдохновлены, что даже создали аналог, свой собственный «Голос» в Государственном университете управления. А теперь я здесь», — говорит Jony.

Он подчеркнул, что считает большой честью быть проводником на сцену для маленьких артистов.

«Буду стараться расслышать талант, сидя спиной, что довольно непривычно», — сказал певец.

В эфире Первого канала первый выпуск 11-го сезона детского «Голоса» выйдет в первой половине сентября.

Накануне Юлианна Караулова также сообщила, что станет наставницей в 11 сезоне шоу «Голос. Дети». Караулова назвала давней мечтой стать частью команды проекта «Голос».

В числе наставников также снова оказался Дима Билан. Новый сезон будут вести Яна Чурикова и Валя Карнавал.

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