Стало известно, что подарил Дорохов Харламову на свадьбу

Актриса Катерина Ковальчук стала героиней очередного выпуска юмористического проекта «Кстати», который выйдет 24 августа в VK Видео.

Основной темой проекта была минувшая свадьба одного из ведущих шоу Гарика Харламова с Катериной Ковальчук. Актриса призналась, что чувствует себя счастливой после торжества. Также она назвала прошедшее мероприятие очень красивым и душевным.

Ковальчук раскрыла, что принимала подарок от соведущего мужа Дениса Дорохова. Выяснилось, что юморист подарил молодоженам 100 тыс. рублей.

7 августа состоялась свадьба Ковальчук и Харламова. Влюбленные организовали торжество в поместье Agalarov Estate. Среди гостей были Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие.

В недавнем интервью Харламов поблагодарил актера Сергея Бурунова за то, что тот был регистратором на торжестве. Комик отметил, что актер так проникся, что залез на стол.

Ковальчук, в свою очередь, вспомнила, как Бурунов расплакался при чтении Анной Ковальчук стихотворения «Не заставляйте женщин плакать» Эдуарда Асадова.

Ранее певица Алсу призналась, что ее сердце свободно на фоне слухов о новом романе.