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Получивший штрафы Lexus Киркорова передан для перевозки гуманитарных грузов

Адвокат Лукманова: Киркоров-старший давно не ездит на получившей штрафы машине

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Ольга Лукманова заявила, что Бедрос Киркоров передал общественному объединению «Будущее городов России» (БГР) свой получивший штрафы за нарушение ПДД Lexus. Ее слова передает ТАСС.

Таким образом, штрафы за нарушение ПДД получил не Киркоров-старший, а представители БГР, которые пользовались автомобилем. Певец, в свою очередь, предложил помочь организации с уплатой штрафов, когда узнал о случившемся.

«Он предоставил машину на неопределенный срок с условием, что ее вернут, когда она перестанет быть нужна организации», — пояснила Лукманова.

По словам адвоката, сейчас Lexus Киркорова используют для перевозки гуманитарных грузов, в том числе на новые территории РФ. Также Бедрос Киркоров заявил, что может дать БГР еще один автомобиль, микроавтобус Mercedes.

22 августа Telegram-канал Mash сообщил, что против отца Филиппа Киркорова возбудили административное дело. Причиной стала неуплата штрафа в размере 1,5 тыс. рублей за превышение скорости. Народному артисту России, заявлял канал, грозит 15 суток ареста или новый штраф в двойном размере.

Позднее стало известно, что всего 92-летнему Киркорову выписали 45 штрафов за нарушение ПДД. Он должен выплатить 34 тыс. 450 рублей.

Ранее сообщалось, что суд Москвы взыскал задолженности по оплате ЖКХ с певца Сергея Жукова.

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