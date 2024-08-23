Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах

Певица Алсу подала новый иск к Яну Абрамову, в котором упоминается имущество семьи на сумму порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Документ исполнительницы содержит список на 100 страниц. В нем перечислены все квартиры, загородные дома и автомобили звездной семьи, а также акции компании, доли в фирмах и прочее.

27 мая 2024 года Алсу подала заявление на развод с мужем. А спустя месяц Абрамов отказался разводиться с певицей. Также он заявил, что готов отдать ей 2,5 млрд рублей. Исполнительница отказалась соглашаться на условия супруга.

В августе Алсу подала три иска к Абрамову по разделу имущества. В Савеловском суде дело рассмотрели 22 августа, а в апелляционном суде заседание запланировано на 26-е.

Недавно адвокат Александр Добровинский, который в суде защищает Абрамова, намекнул, что у певицы Алсу появился новый мужчина. Именно из-за «новой личной жизни», по словам Добровинского, артистка отказывается идти на примирение, несмотря на многочисленные просьбы супруга.

Причиной расставания звезд могли стать измены мужа. Алсу намекала в личном блоге, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.

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