Поперечный пожаловался на отсутствие рекламы после признания иноагентом

Степдап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) заявил на своем YouTube-канале, что от него отказались рекламодатели после включения в список иноагентов.

«Никакой рекламы больше нет, и, скорее всего, больше не будет. Давайте так, если вы хотите избавиться от какого-то конкурента в России, заплатите мне денег. Я с удовольствием прорекламирую его на этом канале», — пошутил Поперечный.

Также 30-летний блогер прокомментировал новость о том, что в Госдуме внесли законопроект о запрете рекламных интеграций для российских физических и юридических лиц в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня ощущение, что правительство моей родной страны прямо усердно защищает меня от денег», — заявил Поперечный.

В том же видео юморист опроверг слухи о том, что развелся со своей супругой, блогершей Полиной Чистяковой, и «теперь отдаст ей половину» всех своих денег. По словам Поперечного, он не разведется с женой даже, если она будет ежедневно его избивать.

«Половину денег, не-не. Терпим до последнего», — пошутил Поперечный.

В июле Данила Поперечный заявил, что оспорит статус иноагента в суде. При этом блогер добавил, что считает низкой вероятность исключения из реестра.

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