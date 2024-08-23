Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поперечный пожаловался на отсутствие рекламы после признания иноагентом

Комик Поперечный заявил, что у него больше нет денег после признания иноагентом

close
100%
spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Степдап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) заявил на своем YouTube-канале, что от него отказались рекламодатели после включения в список иноагентов.

«Никакой рекламы больше нет, и, скорее всего, больше не будет. Давайте так, если вы хотите избавиться от какого-то конкурента в России, заплатите мне денег. Я с удовольствием прорекламирую его на этом канале», — пошутил Поперечный.

Также 30-летний блогер прокомментировал новость о том, что в Госдуме внесли законопроект о запрете рекламных интеграций для российских физических и юридических лиц в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня ощущение, что правительство моей родной страны прямо усердно защищает меня от денег», — заявил Поперечный.

В том же видео юморист опроверг слухи о том, что развелся со своей супругой, блогершей Полиной Чистяковой, и «теперь отдаст ей половину» всех своих денег. По словам Поперечного, он не разведется с женой даже, если она будет ежедневно его избивать.

«Половину денег, не-не. Терпим до последнего», — пошутил Поперечный.

В июле Данила Поперечный заявил, что оспорит статус иноагента в суде. При этом блогер добавил, что считает низкой вероятность исключения из реестра.

Ранее комик Слава Комиссаренко сравнил с хаосом жизнь в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами