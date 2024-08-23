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Вандалы разрушили могилу «Пухляша» из Little Big: «Рамка сломана, ленты сожжены»

Мать танцора Красилова Галина возмутилась, что могилу сына разрушили вандалы

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Little Big/YouTube

Мать танцора Дмитрия Красилова Галина пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что могилу сына разрушили вандалы.

«У Димы рамка портрета сломана, ленты сожжены, цветы выброшены. Портрет пытались порвать, не получилось», — возмутилась женщина.

Красилова призналась, что не понимает, откуда в людях столько ненависти и злости. По ее словам, она не в силах говорить обо всем, что увидела на могиле сына.

«Пухляша» из Little Big нашли в собственной квартире в ночь на 18 декабря. Его похоронили на кладбище в его родном городе Заринске Алтайского края. Мать осталась его единственной наследницей.

У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез.

В мае сообщалось, что Галина Красилова не смогла сдержать слез на премьере фильма. Она обращалась к поклонникам «Пухляша» со слезами на глазах. Женщина поблагодарила фанатов за то, что они помнят ее сына.

Красилов сыграл ловеласа Сашу, который испытывает интерес к своей теще, в фильме «Как я встретил ее маму». Премьера комедии состоялась 9 мая 2024 года.

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