Макаревич о жизни в Израиле: «Чувствую некоторую неуверенность в завтрашнем дне»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался, что обрел второй дом в Тель-Авиве. Однако в связи с напряженной ситуацией в Израиле музыкант не может чувствовать себя там спокойно. Об этом Макаревич рассказал YouTube-каналу «Георгий За Кадром».

«Все в ожидании, и это ожидание неприятно, но при этом идет нормальная жизнь. Я чувствую некоторую неуверенность в завтрашнем дне, но паники не испытываю», — признался музыкант.

Макаревич подчеркнул, что ему неприятно жить в ситуации неопределенности, как и любому нормальному человеку. Также музыкант отметил, что в кризисной ситуации нет дела до творчества.

«Если совсем нехорошо, то не до стихов бывает», — заявил он.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль.

В начале июня сообщалось, что СК России начал доследственную проверку Макаревича после его беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Его разыграли от имени президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с якобы Зеленским музыкант сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, и пообещал в честь нее дать отдельный концерт на Украине.

Ранее сообщалось, что группа «ДДТ» опубликовала новую песню «Долго…» и клип к ней.