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Shaman установил рекорд

Певец Shaman установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты

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Кирилл Зыков/РИА «Новости»

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) установил рекорд по самой длительной непрерывной ноте во время своего концерта на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт Shaman состоялся в преддверии военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и прошел в центре Москвы в четверг. Самая большая непрерывная продолжительность пения одной ноты на русском языке составила 29 секунд.

«В Книге рекордов России много достижений, связанных с государственным флагом… Сегодня на ваших глазах был установлен новый рекорд. Итак, рекорд принадлежит Ярославу Дронову», — заявил на сцене главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, вручая награду артисту.

Он добавил, что рекорд официально зафиксирован.

15 августа Shaman устроил «квартирник» на Запорожской АЭС. Музыкант исполнил новый хит «Душа нараспашку». Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, в свою очередь, поблагодарил исполнителя за «беспрецедентное выступление» и пригласил Дронова на свой 40-летний юбилей.

Ранее Shaman пожертвовал миллион «Красному Кресту» для помощи курянам.

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