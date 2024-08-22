Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский рэпер Xzibit объявил тур по России, но потом удалил пост

«Афиша Daily»: рэпер Xzibit удалил пост о запланированных концертах в России

close
100%
Xzibit/YouTube

Американский рэпер Xzibit опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором анонсировал концерты в России. Об этом сообщает издание «Афиша Daily».

Музыкант планировал совершить тур по РФ вместе с музыкальной фолк-поп-группой Otyken, состоящей из коренных народов Сибири. Концерты были запланированы 4,5 и 6 октября в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Запись о них была опубликована 21 августа. Однако на момент написания новости Xzibit уже удалил свой анонс из личного блога.

Также информации о предстоящих мероприятиях нет на сайтах площадок, где планировались концерты, и в соцсетях коллектива Otyken.

30 июня нынешнего года Москву посещал американский рэпер Канье Уэст. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказывала «Газете.Ru», что музыкант приезжал в столицу РФ на день рождения дизайнера. Уже 1 июля Уэст покинул Россию.

Первой о приезде Канье Уэста в Россию сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Ранее сообщалось, что группа «ДДТ» продолжила традиции The Beatles в новом клипе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами