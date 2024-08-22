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Продюсер предрек бойкот возможного концерта Меладзе

Продюсер Рудченко заявил, что россияне могут бойкотировать концерт Меладзе

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко считает, что Валерий Меладзе вряд ли сможет успешно вернуться на отечественную сцену, поскольку россияне будут бойкотировать его выступления. Слова эксперта передает NEWS.ru.

«Здесь речь идет о том, что он затронул чувства самого народа, поэтому действительно люди могут бойкотировать все планируемые Меладзе мероприятия», — предположил Рудченко.

Также продюсер выразил мнение, что концерты Меладзе могут срывать, а также препятствовать продаже билетов. По его словам, у общественников накопились «огромные вопросы» к уехавшему после начала СВО артисту.

При этом Рудченко уточнил, что по закону Меладзе может свободно выступать в России, поскольку запретов на его концерты нет.

Сейчас Меладзе живет в Испании. В июне он приезжал в Россию, в том числе артист планировал побывать на дне рождения своего друга Отара Кушанашвили, которому 22 июня исполнилось 54 года. Также Меладзе навещал свою мать.

Недавно сообщалось, что Меладзе хочет дать концерт в России в честь своего 60-летия. Артист будет праздновать свой юбилей 23 июня 2025 года. По данным Telegram-канал SHOT, исполнитель уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в России нет, несмотря на жалобы общественников.

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