Продюсер предрек бойкот возможного концерта Меладзе

Продюсер Павел Рудченко считает, что Валерий Меладзе вряд ли сможет успешно вернуться на отечественную сцену, поскольку россияне будут бойкотировать его выступления. Слова эксперта передает NEWS.ru.

«Здесь речь идет о том, что он затронул чувства самого народа, поэтому действительно люди могут бойкотировать все планируемые Меладзе мероприятия», — предположил Рудченко.

Также продюсер выразил мнение, что концерты Меладзе могут срывать, а также препятствовать продаже билетов. По его словам, у общественников накопились «огромные вопросы» к уехавшему после начала СВО артисту.

При этом Рудченко уточнил, что по закону Меладзе может свободно выступать в России, поскольку запретов на его концерты нет.

Сейчас Меладзе живет в Испании. В июне он приезжал в Россию, в том числе артист планировал побывать на дне рождения своего друга Отара Кушанашвили, которому 22 июня исполнилось 54 года. Также Меладзе навещал свою мать.

Недавно сообщалось, что Меладзе хочет дать концерт в России в честь своего 60-летия. Артист будет праздновать свой юбилей 23 июня 2025 года. По данным Telegram-канал SHOT, исполнитель уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в России нет, несмотря на жалобы общественников.

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