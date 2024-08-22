Прибыль бизнеса Седоковой упала на 3 млн рублей

Прибыль бренда одежды певицы Анны Седоковой сократилась на 3 млн рублей в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Седокова уже более 10 лет продает свою коллекцию нарядов для мужчин и женщин под маркой LA Story. Футболки в ее интернет-магазине стоят от 2500 рублей, свитшоты и худи — 7000 рублей, а платья — от 5000 рублей.

В 2022 году ООО «Ла Стори» заработало 3,6 млн рублей при выручке 18 млн рублей. В 2023-м прибыль компании составила 527 тыс. рублей. При этом выручка сократилась до 6,7 млн рублей.

21 августа муж Седоковой, баскетболист Янис Тимма намекнул в личном блоге на расставание с женой. Он поделился ее песней «Я искала тебя», заявив, что не верит ни одному ее слову. Также Тимма возмутился, что артистка променяла на деньги все, что они построили.

Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. Общих детей у пары нет. Певица отмечала в личном блоге, что у нее с мужем непростые отношения. Пара периодически провоцировала слухи о расставании, но до развода дело не доходило.

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