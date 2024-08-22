Адвокат рассказал, грозит ли Киркорову арест за неуплату штрафов

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с сайтом «Страсти», что Бедросу Киркорову не грозит арест на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД.

22 августа Telegram-канал Mash сообщил, что против отца Филиппа Киркорова возбудили административное дело. Причиной стала неуплата штрафа в размере 1,5 тыс. рублей за превышение скорости. Народному артисту России, заявлял канал, грозит 15 суток ареста или новый штраф в двойном размере.

Позднее стало известно, что всего 92-летнему Киркорову выписали 45 штрафов за нарушение ПДД. Он должен выплатить 34 тыс. 450 рублей.

«Конечно же, никто ему никакого административного ареста не даст. Безусловно, те или иные административные статьи предусматривают наказание вплоть до ареста, но арест — это крайняя мера», — уверил Жорин.

Адвокат отметил, что никто не будет заключать под стражу пожилого человека, в крайнем случае судебные приставы просто наложат арест на счет артиста.

В июне стало известно, что Бедрос Киркоров написал заявление в полицию на бизнесмена. Артист не смог вернуть у него долг в размере 3,5 млн рублей. Киркоров-старший потребовал привлечь предпринимателя по статье «Мошенничество».

Ранее певица Пелагея потребовала с экс-супруга 253 тыс. рублей за обслуживание дома.