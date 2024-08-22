Чепурченко о конфликтах в «Выжить в Дубае»: «Переходило на животный уровень»

Актер Вячеслав Чепурченко рассказал в проекте «УТРО.ТНТ», что некоторые конфликты в «Выжить в Дубае. Возвращение» были будто уже за рамками шоу.

Чепурченко признался, что его пугало поведение участников, так как оно переходило «на животный уровень».

«Когда мы ругались и переходили на личности, когда слова были настолько обидные, насколько это возможно вообще в таком обществе, только с ором», – вспомнил артист.

Чепурченко также прокомментировал ссоры с блогером Сашей Стоуном на проекте. Артист заявил, что его выматывало ощущение «постоянных горящих ушей». По словам актера, его конфликты со Стоуном перешли на более «маскулинные вопросы», что он совсем не любит.

«То есть это, знаете, из серии, чтобы доказать всем и себе в первую очередь, что ты мужик, я куплю самую большую машину, самую большую яхту. Чтобы вы понимали, у меня небольшая машина. Во мне нет этой программы – доказывать одним местом, что я здесь самый главный, и поэтому, когда происходят такие столкновения, мне проще красиво уйти», – поделился актер.

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