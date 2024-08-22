Волочкова назвала самого благородного артиста российского шоу-бизнеса

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с teleprogramma.org назвала шоумена Сергея Зверева самым благородным и честным человеком в отечественном шоу-бизнесе.

По словам Волочковой, несмотря на популярность, Зверев сохранил в себе качества «человечища», которому неведомо чувство зависти. Она считает шоумена самодостаточным человеком.

«Вот у таких артистов должны быть нереально высокие гонорары. Главное, всегда оставаться людьми», — заявила артистка.

Сергей Зверев начал свою карьеру в качестве парикмахера в московском салоне. Его клиентами были Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская.

В октябре 2023 года Зверев признался, что закрыл свой салон красоты из-за санкций. Он отметил, что в Москве очень дорогая аренда, а для начала бизнеса необходимы огромные средства. По его мнению, поднять свой бизнес «просто нереально» в нынешней обстановке.

В мае 2024 года Зверев рассказал, что классическая музыка помогает ему бороться со стрессом. Он назвал поход в консерваторию и прослушивания серьезной, классической музыки «прекрасным способом не стрессовать».

Ранее Прохор Шаляпин захотел завести ребенка от Волочковой.