Калашникова об отношениях сына Наташи Королевой: «Попадались аферистки»

Певица и модель Анна Калашникова заявила в беседе с teleprogramma.org, что сыну певицы Наташи Королевой Архипу Глушко не везло в отношениях до Мелиссы Валынкиной.

По словам Калашниковой, раньше Глушко-младшему попадались аферистки, которые «пытались его обобрать как липку». Она отметила, что у семьи Королевой немало недвижимости, в частности жилье в Москве и Майами. Модель назвала сына артистки завидным женихом.

Калашникова одобрила невесту Глушко-младшего, назвав ее хорошей девушкой. Она также не видит ничего удивительного в том, что Валынкина раньше танцевала стриптиз.

«Отец Архипа до сих пор танцует, и, кстати, сколько бы ни пророчили им с Наташей развод, жену свою Сережа безумно любит. Дело не в профессии. У нас на сцене полно бывших стриптизерш, это ни для кого не секрет. Главное, чтобы человек порядочный был, чтобы не оставил тебя без штанов», — рассказала модель.

Архип женился на Мелиссе Валынкиной 21 августа. Он познакомился с девушкой в стриптиз-клубе, где она танцевала.

По словам Королевой, сын в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды девушки. У пары начались отношения с дружбы, которые потом переросли в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

Ранее Дайнеко заявила, что ее возлюбленный пока не хочет жениться.