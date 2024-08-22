В Латвии блогера признали нежелательным лицом за критику в адрес Галкина

Министерство иностранных дел Латвии внесло в список «нежелательных лиц» блогера Максима Винклера за то, что тот обругал юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на концерте в Юрмале. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Sputnik Ближнее зарубежье».

Винклеру будет запрещен въезд на территорию Латвии. Делом занималась лично глава латвийского МИД Байба Браже, отметили журналисты.

12 августа стало известно, что Галкина обматерил зритель с первого ряда на концерте в Юрмале.

Винклер объявил юмористу, что специально купил билет на первый ряд, чтобы рассказать Галкину о своем отношении к нему. После этого блогер попытался подарить комику букет, но последний не принял цветы.

Эту ситуацию прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал провокацией действия Винклера. Продюсер при этом уточнил, что не защищает Галкина, но «пытается защитить ситуацию».

Ранее Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.