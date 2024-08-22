Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста

На отца Филиппа Киркорова, народного артиста России Бедроса Киркорова, завели административное дело из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Киркоров превысил скорость. Он должен заплатить 1,5 тысячи рублей штрафа. Как отмечает Mash, певец до сих пор не погасил долг. Ему грозит до 15 суток ареста или новый штраф в двойном размере. Уточняется, что подобная ситуация происходит не впервые.

В июне Бедрос Киркоров написал заявление в полицию на бизнесмена, поскольку артист не смог вернуть долг в размере 3,5 млн рублей. Он требует привлечь предпринимателя по статье «Мошенничество».

Адвокат Киркорова-старшего Олег Кулагин рассказал, что некий Санасар Басенцян «втерся в доверие» к артисту, получил деньги и скрылся. Он познакомился со знаменитостью за несколько месяцев до того, как попросил взаймы. Мужчина рассказал, что он успешный бизнесмен, часто звал Киркорова-старшего в рестораны и регулярно созванивался.

В июне 2023 года Басенцян взял в долг под расписку у Бедроса Киркорова, пообещав вернуть сумму до октября. Однако в марте мужчину признали банкротом. Выяснилось, что у него нет никакого имущества, а также банковских счетов. Адвокат считает, что бизнесмен и не планировал отдавать задолженность.

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