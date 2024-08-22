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Директор Льва Лещенко ответил на слухи о прекращении концертной деятельности певца

Директор Льва Лещенко заявил, что певец не прекращает свою концертную деятельность

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Из личного архива Льва Лещенко

Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель опроверг в беседе с kp.ru, что артист прекращает концертную деятельность.

По словам Гайделя, на данный момент Лещенко не дает интервью, а также не комментирует слухи о своем самочувствии.

«Все, что касается здоровья, – это его частная жизнь. Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил», – рассказал директор.

Как отметил Гайдель, Лещенко вынужден работать в 82 года, так как ему нужно платить своему коллективу заработную плату. Также директор опроверг, что певец занимается бизнесом.

«Не он, а его родственник занимается бизнесом – у него мебельная фабрика. Пенсия у Льва Лещенко действительно маленькая», – заявил Гайдель.

19 августа сообщалось, что государство бесплатно предоставило Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей. Это случилось после того, как исполнителю диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Сейчас, по данным Telegram-канала Mash, Лещенко проходит второй курс терапии.

Ранее Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой.

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