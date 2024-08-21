Назначен новый директор Александринского театра

Александр Малич назначен директором Александринского театра, об этом стало известно в среду. По информации на сайте театра, он займет эту должность 22 августа.

До этого он был генеральным продюсером Новой сцены театра имени Мейерхольда.

Минкультуры России также подтвердило это назначение. «Директором Александринского театра назначен Александр Малич», — указано в официальном заявлении ведомства.

Малич работает в театре с 2019 года и является лауреатом премии ТЭФИ-Регион и других профессиональных наград. Донего пост директора занимал Сергей Емельянов. Но он решил заняться другой карьерой.

«Пришло время двигаться вперед — к решению новых задач и расширению горизонтов. Благодарю команду единомышленников за масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра. Только вперед!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В июле министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о назначении режиссера Никиты Кобелева на должность нового художественного руководителя Александринского театра в Петербурге.

Ранее Александринский театр и «Звук» представили новый сезон подкаста «КультТех».