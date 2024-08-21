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Пчела из «Бригады» назвал мир кошмаром после поездки в Сургут

Актер Майков из «Бригады» назвал мир кошмаром после отдыха в отеле Сургута

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актер театра и кино Павел Майков, прославившийся благодаря роли Пчелы в сериале «Бригада», оставил сообщение руководству и персоналу отеля, в котором остановился во время поездки в Сургут. Об этом сообщает местное издание «Вестник».

«Счастья и сил в этом кошмаре. Кошмар — это мир, а не отель», — заявил звезда.

Своим мнением Майков поделился на бланке, который ему выдали в день выселения из отеля. На нем актер должен был дать обратную связь о работе ресторана в гостинице. Обслуживание в Сургуте Майков оценил по высшему баллу, но посетовал на мир.

В январе нынешнего года Майков рассказывал о трудностях взросления и непонимании между детьми и родителями. По словам актера, в детстве он постоянно сталкивался с недопониманием со стороны старших. Он назвал всех «тупыми» как детей, так и взрослых.

«Все вырастают — просто есть получше, есть похуже. Но, в принципе, никто детей не понимает. Или делают вид, что понимают», — отмечал звезда.

У самого Майкова есть взрослый сын Даниил от экс-супруги Екатерины Масловской.

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