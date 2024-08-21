Маша Распутина обратилась к Макаревичу: «Что ж ты концерты давал здесь?»

Певица Маша Распутина возмутилась антироссийскими высказываниями лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), который уехал из РФ после начала СВО. Ее слова передает издание aif.ru.

«Что ж ты тогда концерты давал здесь, если мы все «хорьки» и у нас «плохие гены»? Попробовал бы Макаревич тогда, в начале 1980-х годов, когда «Машина времени» так популярна была, сказать: «Ну что, хорьки, я вам сейчас «Крутой поворот» спою», — посетовала она.

Распутина назвала непорядочным поведение Макаревича, который, по ее словам, должен был сразу же назвать себя «чужаком». Певица заявила, что артист получал в России госнаграды и слишком долго ждал, прежде чем эмигрировать из страны.

Также исполнительница предположила, что Макаревич «лег под Запад», поскольку, по ее словам, заявления всех уехавших из России звезд, «как под кальку».

В начале июня сообщалось, что СК начал доследственную проверку Макаревича после его беседы с пранкером. В том разговоре исполнителя разыграли от имени президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с «Зеленским» музыкант сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, и пообещал в честь нее дать отдельный концерт на Украине.

Ранее сообщалось, что Панину грозит семь лет колонии за поддержку теракта на Крымском мосту.