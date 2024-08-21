Панину грозит семь лет колонии за поддержку теракта на Крымском мосту

Актера Алексея Панина могут лишить свободы на семь лет в России, если его признают виновным по делу о публичном призыве к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

Звезду «Жмурок» обвиняют в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Эта статья предусматривает такие санкции, как штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы от пяти до семи лет.

Причиной уголовного дела против Панина стало сообщение актера, датированное октябрем 2022 года. По версии следствия, тогда артист опубликовал сообщения, «содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту».

Сейчас уголовное дело против Панина находится в прокуратуре Москвы для утверждения обвинительного заключения.

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая Панина внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее суд Петербурга заключил блогера Алексея Поднебесного под стражу на два месяца.