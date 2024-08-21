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Стало известно, будет ли «Джокер 3»

Режиссер Тодд Филлипс заявил, что второй «Джокер» станет последним

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DC Studios

Режиссер Тодд Филлипс признался, что вторая часть «Джокера» станет последней. Об этом постановщик сообщил изданию Variety.

«Было весело играть в этой песочнице, но, думаю, мы все сказали, что хотели», — заявил он.

Тодд Филлипс признался, что продолжил бы работу с Хоакином Фениксом в комедии — в жанре, с которого началась карьера режиссера в Голливуде. Постановщик считает, что людям сейчас очень нужны комедии.

«Трейлер к «Джокеру 2» как бы подводит итог, когда говорит: «Все, что сейчас нужно миру, так это любовь. Но я бы пошел дальше: нам не помешает хороший смех», — заявил Филлипс.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия фильма будут происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте также приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Первый трейлер к картине, в котором показали встречу Куинн и Флэка в психлечебнице, вышел в апреле нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Disney отказался от сериала по «Звездным войнам».

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