Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алена Апина о музыке: «это моя соломинка, лекарство, слезы, радость»

Певица Апина призналась, что считает музыку своим лекарством

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России, певица Алена Апина призналась, что музыка является ее лекарством и «соломинкой». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Наверное, лет в пять я познакомилась с пианино. И это была любовь с первого взгляда. Дальше — музыкальная школа с большим удовольствием, музыкальное училище, кусок консерватории. Ну а дальше вы уже все знаете. И вот что я могу сказать в свои почти 60. Музыка — это моя соломинка, моя соломка, лекарство, слезы, радость, космос. Она во мне и со мной всегда и везде», — сказала артистка.

По ее словам, на вопрос о том, что бы она взяла с собой на необитаемый остров, она всегда отвечает, что забрала бы первый концерт С. С. Прокофьева для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор. Апина также добавила, что в последнее время слушает последний альбом Childish Gambino.

До этого Алена Апина опровергла слухи о том, что сделала новую пластическую операцию. Она подтвердила, что в прошлом обращалась к хирургу. Артистке не нравились перемены в фигуре, поэтому она подкорректировала талию. По словам певицы, она «омолодила» овал лица с помощью аппаратной процедуры.

Ранее Алена Апина похвасталась результатами похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами