Алена Апина о музыке: «это моя соломинка, лекарство, слезы, радость»

Заслуженная артистка России, певица Алена Апина призналась, что музыка является ее лекарством и «соломинкой». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Наверное, лет в пять я познакомилась с пианино. И это была любовь с первого взгляда. Дальше — музыкальная школа с большим удовольствием, музыкальное училище, кусок консерватории. Ну а дальше вы уже все знаете. И вот что я могу сказать в свои почти 60. Музыка — это моя соломинка, моя соломка, лекарство, слезы, радость, космос. Она во мне и со мной всегда и везде», — сказала артистка.

По ее словам, на вопрос о том, что бы она взяла с собой на необитаемый остров, она всегда отвечает, что забрала бы первый концерт С. С. Прокофьева для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор. Апина также добавила, что в последнее время слушает последний альбом Childish Gambino.

До этого Алена Апина опровергла слухи о том, что сделала новую пластическую операцию. Она подтвердила, что в прошлом обращалась к хирургу. Артистке не нравились перемены в фигуре, поэтому она подкорректировала талию. По словам певицы, она «омолодила» овал лица с помощью аппаратной процедуры.

Ранее Алена Апина похвасталась результатами похудения.