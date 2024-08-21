Суд рассмотрит иск Ларисы Долиной об оспаривании сделки по отчуждению квартиры

В Хамовнический районный суд Москвы поступил иск народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет об иске об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей Долиной квартиры. В документе заявляется, что сделка была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц. Иск принят к производству суда. Разбирательство по делу назначено на 13 сентября.

14 августа стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана, а певица отказалась покидать жилье.

Долина обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Долину признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест. Вскоре Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

Ранее юрист оценила шансы Долиной вернуть квартиру.