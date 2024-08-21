Изучат все переговоры: юрист оценила шансы Долиной вернуть квартиру

Юрист Илона Гуськова оценила шансы народной артистки России Ларисы Долиной вернуть свою квартиру после аферы. Специалистку цитирует «Пятый канал».

Гуськова отметила, что пока не очевидно, кто является преступником, а кто потерпевшим, и куда ушли денежные средства, никакие регистрационные действия с квартирой производиться не могут. Долина, по ее словам, должна доказать, что продала квартиру под давлением — для этого изучат все ее переговоры.

«Будут исследоваться все телефонные звонки, электронная почта, все переговоры, которые она вела: с кем, когда, какой текст был», — объяснила юрист.

14 августа стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана, а певица отказалась покидать жилье.

Долина обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Долину признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест.

Затем Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которой певица передала 68 млн руб. своих сбережений по указанию мошенников. Цырульникову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Однако даже если сделку признают недействительной, отметила она, покупательница будет вправе требовать свои деньги с артистки, поскольку под договором стоит фамилия Долиной.

Ранее Долина подала в суд на покупательницу ее квартиры.