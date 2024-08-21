Прохор Шаляпин захотел завести ребенка от Волочковой

Певец Прохор Шаляпин захотел детей от балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Шаляпина, он был бы счастлив, если бы Волочкова родила ему ребенка.

«У Насти, конечно же, есть имя, у нее бесспорный талант, признанный всем миром, прекрасная генетика. И к тому же, не буду лукавить, у Насти столько недвижимости, и она уже заработала гораздо больше, чем я», — отметил артист.

Волочкова рассказывала, что Шаляпин — ее самый близкий друг. По словам артистки, они вдвоем любят эпатировать публику, придумывая разные «стебные» ситуации, которыми потом делятся в соцсетях.

У Волочковой есть 18-летняя дочь от бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна. Дочь балерины несколько лет назад съехала от матери к отцу и мачехе. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки. А с матерью она встречается в свободное время, приезжая к ней в гости.

Ранее Шаляпин назвал главного фаворита Волочковой.