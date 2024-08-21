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Партнер Блейк Лайвли по новому фильму призвал прекратить травлю актрисы

Актер Скленар: травля Блейк Лайвли не имеет под собой оснований

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Sony Pictures Television

Коллега Блейк Лайвли по фильму «Все закончится на нас» Брэндон Скленар призвал прекратить травлю актрисы. Обращение к хейтерам он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он считает, что развернувшаяся против звезды медиакампания вреди и ей, и писательнице Коллин Гувер, написавшей легшую в основу фильма книгу, и другим женщинам в актерском составе.

«Прискорбно видеть количество негатива, транслируемого в сети. То, что могло или не могло произойти за кулисами, не умаляет и, надеюсь, не должно умалять заложенных в фильм идей», — написал он.

Скленар избежал прямого упоминания Лайвли и ее конфликта с другим партнером по фильму и режиссером Джастином Балдони.

Актриса подверглась критике со стороны поклонников за то, что во время промо-тура фильма скрывала, что он посвящен домашнему насилию и призывала надевать на премьеру костюмы с цветочным принтом, таким образом, позиционируя серьезную драму как ромком.

Скленар заверил, что все, кто участвовал в производстве фильма, понимали серьезность истории, которую рассказывали.

Журналисты в последнее время стали активно жаловаться на неэтичные интервью, которые Лайвли давала в разные годы — например, она называла своих коллег по сериалу «Сплетница» обезьянами и изводила журналиста уточняющими вопросами.

Ранее муж Блейк Лайвли отреагировал на успех фильма актрисы.

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