Дайнеко о замужестве: «Всему свое время»

Певица Виктория Дайнеко рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что пока не планирует свадьбу со своим возлюбленным.

Дайнеко объяснила, что сама хочет замуж, однако ее партнер пока не готов к следующему шагу. Она заявила, что всему свое время.

«У мужчин свои критерии, когда «надо». Я больше чем уверена, что, если «надо» будет завтра пожениться, мы завтра и поженимся. И это будет взаимно», — поделилась артистка.

Дайнеко призналась, что не видит смысла мешать возлюбленному осуществлять свои амбиции и мечты.

«У нас же не то общество, где до свадьбы ничего нельзя», — отметила певица.

Дайнеко не называет имени мужчины, с которым состоит в отношениях. Однако Дайнеко признавалась в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — звезда первой проявила инициативу. По словам артистки, ее избранник — серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Ранее Дайнеко объяснила, почему запрещала дочери сидеть в соцсетях.