Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дайнеко о замужестве: «Всему свое время»

Певица Дайнеко заявила, что ее возлюбленный пока не хочет жениться

close
100%
woman_ru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что пока не планирует свадьбу со своим возлюбленным.

Дайнеко объяснила, что сама хочет замуж, однако ее партнер пока не готов к следующему шагу. Она заявила, что всему свое время.

«У мужчин свои критерии, когда «надо». Я больше чем уверена, что, если «надо» будет завтра пожениться, мы завтра и поженимся. И это будет взаимно», — поделилась артистка.

Дайнеко призналась, что не видит смысла мешать возлюбленному осуществлять свои амбиции и мечты.

«У нас же не то общество, где до свадьбы ничего нельзя», — отметила певица.

Дайнеко не называет имени мужчины, с которым состоит в отношениях. Однако Дайнеко признавалась в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — звезда первой проявила инициативу. По словам артистки, ее избранник — серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Ранее Дайнеко объяснила, почему запрещала дочери сидеть в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами