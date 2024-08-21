Дайнеко объяснила, почему запрещала дочери сидеть в соцсетях

Певица Виктория Дайнеко призналась в беседе с изданием «СтарХит», что запрещала дочери Лидии пользоваться соцсетями.

Дайнеко объяснила, что замечала за дочерью «чрезмерный нарциссизм» в социальных сетях.

«Девчонки же любят воображать, подражать… Да, мы все были маленькими, фантазировали так или иначе. Но должна быть грань, и, на мой взгляд, соцсети расставляют немножечко неверные приоритеты. Поэтому не очень хочу, чтобы дочь в принципе присутствовала в медийном пространстве», — поделилась артистка.

Дайнеко уточнила, что сейчас дочь ведет свою страницу в социальных сетях. Однако исполнительница не публикует фото с ее личной аккаунта. По словам артистки, Лидия тяжело переживает критику и замечания в свой адрес.

«В Сети огромное количество негатива и злых людей. Я, конечно, понимаю, что добра тоже много… Но знаю, насколько сильно ее могут ранить. Да, есть инструмент «отключить комментарии» и тому подобное, но мне просто хочется, чтобы ребенок рос в позитивной обстановке», — объяснила певица.

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году.

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