В деле о пропаже актрисы из «Гоголя» появился подозреваемый

Правоохранительные органы заявили о том, что в деле о пропаже российской актрисы Людмилы Лебедевой появился подозреваемый. Об этом сообщил источник «Пятого канала».

По словам источника, в исчезновении Лебедевой подозревают неизвестное лицо, которое могло совершить противоправные действия по отношению к ней.

18 августа 2024 года Лебедева ушла из дачного дома в городе Любань Тосненского района.

Сын актрисы рассказал, что приехал к матери на дачу на прошлой неделе, но дверь оказалась заперта. В доме артистки мужчина обнаружил все документы, однако не было ее велосипеда и панамки. Он предположил, что мать уехала в лес за грибами, но Лебедева не вернулась.

Сейчас полиция продолжает допрос свидетелей и проводит расследование уголовного дела.

Людмила Лебедева сыграла старуху-отшельницу в фильме «Гоголь». Она также снималась в таких проектах, как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Сплит», «Мажор», «Пять минут тишины. Возвращение», «Невский. Охота на Архитектора», «Условный мент», «Доктор Иванов», «Улицы разбитых фонарей».

Поиски Лебедевой с волонтерами начались 19 августа.