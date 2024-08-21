Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В деле о пропаже актрисы из «Гоголя» появился подозреваемый

Правоохранители заявили о подозреваемом в пропаже актрисы Лебедевой

close
100%
Лиза Алерт

Правоохранительные органы заявили о том, что в деле о пропаже российской актрисы Людмилы Лебедевой появился подозреваемый. Об этом сообщил источник «Пятого канала».

По словам источника, в исчезновении Лебедевой подозревают неизвестное лицо, которое могло совершить противоправные действия по отношению к ней.

18 августа 2024 года Лебедева ушла из дачного дома в городе Любань Тосненского района.

Сын актрисы рассказал, что приехал к матери на дачу на прошлой неделе, но дверь оказалась заперта. В доме артистки мужчина обнаружил все документы, однако не было ее велосипеда и панамки. Он предположил, что мать уехала в лес за грибами, но Лебедева не вернулась.

Сейчас полиция продолжает допрос свидетелей и проводит расследование уголовного дела.

Людмила Лебедева сыграла старуху-отшельницу в фильме «Гоголь». Она также снималась в таких проектах, как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Сплит», «Мажор», «Пять минут тишины. Возвращение», «Невский. Охота на Архитектора», «Условный мент», «Доктор Иванов», «Улицы разбитых фонарей».

Поиски Лебедевой с волонтерами начались 19 августа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами