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Кинокритик заявил, что Кончаловский находится в тени Михалкова

Кинокритик Сычев заявил, что Кончаловский сложнее и многообразнее Михалкова

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Татьяна Волобуева/РИА «Новости»

Критик Сергей Сычев в беседе с NEWS.ru назвал режиссера Андрея Кончаловского одним из самых талантливых и ярких авторов российского кино.

По мнению Сычева, в сознании большинства россиян Кончаловский находится в тени младшего брата Никиты Михалкова. Однако, как считает кинокритик, Кончаловский более многообразный, тонкий, смелый и сложный автор, чем его коллега.

Сычев отметил, что Кончаловский делает очень большие фильмы.

«Плюс очень серьезно работает в театре над Чеховым. Я желаю Андрею Кончаловскому долгих лет жизни, здравствовать и быть еще смелее, не бояться заходить на новые территории, пробовать и удивлять. В самых своих первых картинах он всегда удивлял нас», — рассказал кинокритик.

В июле Андрей Кончаловский объяснил, почему пока не готов взяться за новую документальную кинокартину об Украине. По его словам, такой проект был бы сложным — работе необходимо было бы посвятить серьезное размышление, вложить в проект много усилий.

В 2012 году у Кончаловского вышел документальный фильм «Битва за Украину» — в нем кинематографист анализировал новейшую историю Украины. Он удивлен тому, что картина актуальна и сейчас.

Ранее Лиза Моряк назвала дезинформацией информацию о ссоре с Кологривым.

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