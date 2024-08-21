Народная артистка России Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее квартиры. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

В случае, если Долина вернет себе недвижимость, она должна будет возместить женщине траты в размере 112 миллионов рублей. Однако если покупательница жилья знала, что участвует в мошеннической схеме, она лишится квартиры и не получит деньги.

14 августа стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана, а певица отказалась покидать жилье.

Долина обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Долину признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест.

Затем Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которой певица передала 68 млн руб. своих сбережений по указанию мошенников. Цырульникову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Лариса Долина рассказала о своем самочувствии после обмана мошенников.