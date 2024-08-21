Бородина объяснила, почему не разрешает дочери знакомиться с женой Омарова

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вопросу, почему она не разрешает дочери Теоне знакомиться с новой женой Курбана Омарова Валерией.

Пользователь спросил, почему Бородина может знакомить дочь с новым возлюбленным, а отец – нет. Телеведущая назвала вопрос глупым, заявив, что «тупо» не понимать ее поступок. Знаменитость заявила, что все эти годы отец Теоны, бизнесмен Курбан Омаров, не пытался извиниться за все, что сделал ей.

По словам Бородиной, если бы Курбан действительно хотел наладить отношения с дочерью, то «хотя бы постарался». Телеведущая уточнила, что не держит зла на экс-супруга, потому что это «на его совести».

«Хотела бы я на вас посмотреть. Все все знали и понимали прекрасно, всем было плевать на мой брак и отношения. Поэтому сейчас я не вижу смысла, и Теона отлично себя чувствует наедине с отцом», — заключила телеведущая.

Ксения Бородина развелась с Омаровым в 2021 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной Валерии. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Ранее бывшего мужа Бородиной заметили в роддоме на фоне слухов о беременности жены.