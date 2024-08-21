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«Кожа от уха до уха лопнула, вытекала черная жидкость»: Боня о пластике матери

Телеведущая Боня подтвердила, что у ее матери начался некроз после неудачной пластики

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Виктория Боня подтвердила, что после неудачной пластики у ее матери Галины Ивановны начался некроз. Об этом Боня рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кожа от уха до уха лопнула и там рубец с палец толщиной. В щеке была дыра, прожгли лазером насквозь, у нее вытекала черная жидкость, был некроз», — перечисляет Боня.

Вопреки словам хирурга, подчеркнула знаменитость, ее мать соблюдала врачебные рекомендации, не подвергала себя лишним нагрузкам. Женщина поддерживала контакт с врачом и верила его утверждениям, что лицо вскоре должно зажить.

Накануне Галина Ивановна подала иск на пластического хирурга Максима Иванчука. Как и у Бони, у 68-летней женщины операция прошла в клинике врача в ОАЭ.

Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику, однако после вмешательства остались заметные шрамы, начался некроз тканей, женщина потеряла возможность двигать шеей.

Ранее Боня заявляла, что после операции у Иванчука у нее также начались проблемы с лицом.

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