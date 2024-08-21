Дмитрий Колдун о поцелуе со слоном: «Лучше некоторых»

Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с «Пятым каналом», что поцеловался со слоном на съемках нового клипа.

Слон поцеловал Колдуна в щеку. Артист признался, что его поразила сообразительность зверя. Артист назвал животное умным, отметив, что еще не встречался с таким на съемках. Певец добавил, что слон целуется «лучше некоторых».

«Бывают даже люди тупее… Нам нужно было, чтобы она меня так чмокнула в щечку. На это ушло 20 минут, никаких других трюков — только убеждение, слова, можно показывать пример. Это очень здорово», — рассказал исполнитель.

Дрессировщик Эдгард Запашный поблагодарил Колдуна за проявленный интерес к цирку. Он отметил, что слоны – это одни из самых опасных животных, с тонкой душевной организацией. Поэтому артист порадовался, что животное приняло нового для себя человека.

«Как бы это странно ни звучало, слону надо понравиться, и не всем это удается. Слоны могут проявлять агрессию, и агрессия эта может плохо закончиться. Дима расположил к себе нашу слониху», — поделился Запашный.

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