Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Все готовы»: пятеро детей Джей Ло и Бена Аффлека отреагировали на развод родителей

Дети актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ожидали их развода

close
100%
Jordan Strauss/AP

Пятеро детей актрисы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека ожидали их развода. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленный источник.

«Его дети воспринимают это нормально, как и ее. Все готовы двигаться дальше», — заверил инсайдер.

У Лопес есть 16-летние близнецы Макс и Эмма от бывшего мужа Марка Энтони, а у Аффлека — 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэл от экс-супруги Дженнифер Гарнер.

После того, как Лопес и Аффлек возобновили свой роман в 2021 году, пятеро их детей дружили и часто проводили время вместе в парках развлечений, торговых центрах и на каникулах.

Друзья Лопес уже рассказывали, что разрыв актрисы с Аффлеком повлияет на их детей.

«В этом замешаны пятеро детей. Они собирались объединить семьи», — делился близкий к актрисе источник.

Дженнифер и Бен обручились в конце 2002 года, но в 2004-м разорвали помолвку. В июле 2021 года они подтвердили свое воссоединение, а 16 июля 2022 года официально зарегистрировали отношения.

20 августа стало известно, что 55-летняя Джей Ло подала на развод с 52-летним Аффлеком. Лопес подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.

Несколько дней назад Бена Аффлека засняли с улыбкой на лице на ужине с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами