«Все готовы»: пятеро детей Джей Ло и Бена Аффлека отреагировали на развод родителей

Пятеро детей актрисы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека ожидали их развода. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленный источник.

«Его дети воспринимают это нормально, как и ее. Все готовы двигаться дальше», — заверил инсайдер.

У Лопес есть 16-летние близнецы Макс и Эмма от бывшего мужа Марка Энтони, а у Аффлека — 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэл от экс-супруги Дженнифер Гарнер.

После того, как Лопес и Аффлек возобновили свой роман в 2021 году, пятеро их детей дружили и часто проводили время вместе в парках развлечений, торговых центрах и на каникулах.

Друзья Лопес уже рассказывали, что разрыв актрисы с Аффлеком повлияет на их детей.

«В этом замешаны пятеро детей. Они собирались объединить семьи», — делился близкий к актрисе источник.

Дженнифер и Бен обручились в конце 2002 года, но в 2004-м разорвали помолвку. В июле 2021 года они подтвердили свое воссоединение, а 16 июля 2022 года официально зарегистрировали отношения.

20 августа стало известно, что 55-летняя Джей Ло подала на развод с 52-летним Аффлеком. Лопес подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.

Несколько дней назад Бена Аффлека засняли с улыбкой на лице на ужине с бывшей женой Дженнифер Гарнер.