Лерчек запретила новой возлюбленной экс-супруга общаться с детьми

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «абсолютно ровно» относится к новой возлюбленной бывшего мужа, бизнесмена Артема Чекалина.

Для Лерчек главное, чтобы ее экс-супруг был счастлив. Блогерша уточнила, что не разрешает девушке Чекалина общаться с детьми.

«Только серьезное, если что-то, когда будет официальный статус как минимум невесты», — объяснила знаменитость.

О том, что у Чекалина начался новый роман, стало известно в августе. Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с возлюбленной Надеждой Сенатской, запечатлев на нем мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках. Также совместное фото с Чекалиным выложила и Сенатская, однако тогда девушка заменила его лицо эмодзи. Позже Сенатская опубликовала видео, на котором страстно целуется с бывшим мужем Лерчек.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

Ранее Лерчек рассказала об отношениях с рэпером Natan.