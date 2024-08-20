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Сын Бари Алибасова рассказал о дикой зависти к отношениям отца с сиделкой

Сын Бари Алибасова заявил, что в отношениях отца с сиделкой кипят страсти

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын Бари Алибасова Бари рассказал в беседе с mk.ru, что часто навещает отца и его супругу, сиделку Елену Калинину.

Алибасов-младший признался, что у него дикая зависть к отношениям отца с сиделкой. По словам сына продюсера, ни в одном из его девяти браков не было так хорошо, как у его отца в восьмом. При этом он не совсем согласен назвать брак Алибасова и Калининой идиллией.

«Если я скажу, что идиллия — это будет плевок в сторону красоты их отношений. Там кипят страсти, и причем, исключительно позитивные», — рассказал сын продюсера.

В феврале адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин рассказал о наследниках продюсера. Жорин еще в 2019 году помогал артисту составить завещание. Будучи на тот момент женатым на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, Алибасов завещал всю недвижимость сыну, а права на песни коллектива — членам группы «На-На».

После этого Алибасов женился на своей сиделке Елене, и Жорин заявляет, что не может раскрывать информацию о том, может ли новая супруга претендовать на долю и в каком размере.

Ранее Бари Алибасов назвал хренью информацию о риске повторного инсульта.

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