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Адвокат усомнилась, что Долина будет судиться с назвавшим ее идиоткой Кушанашвили

Адвокат Вербицкая-Линник заявила, что Долина не будет судиться с Кушанашвили

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник усомнилась в беседе с teleprogramma.org, что народная артистка России Лариса Долина подаст в суд на шоумена Отара Кушанашвили, который назвал ее идиотом.

Вербицкая-Линник отметила, что слово «идиот» — очень обидное к «возрастной даме» и заслуженной артистке. Для того, чтобы подать в суд, как отметила адвокат, Долиной потребуется экспертиза, которая установит характер порочащих сведений и несоответствие их действительности. При этом экспертка считает, что певица вряд ли будет подавать в суд.

«Будет ли она судиться с журналистом — большой вопрос. Ведь в случае выигрыша сумма присужденного возмещения (морального вреда) вряд ли будет значительной. А вот в случае проигрыша — ее репутация может существенно пострадать. Скорее всего, артистка просто «не заметит» обидного высказывания. И это будет мудро», — рассказала Вербицкая-Линник.

19 августа Отар Кушанашвили раскритиковал Долину, которую обманули мошенники, и назвал ее идиотом.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Ранее были раскрыты подробности обмана мошенниками команды Ляйсан Утяшевой.

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