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Наталья Штурм призналась, что не общается с сыном

Певица Наталья Штурм рассказала, что сын обиделся на нее

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Личный архив

Певица Наталья Штурм призналась в интервью YouTube-каналу «PROжизнь», что не общается со своим сыном Арсением.

Штурм рассказала, что ждет, когда сын подрастет и сам сделает шаг к примирению. Арсению 20 лет. По словам артистки, сын обижен на нее после развода с бизнесменом Игорем Павловым. Как отметила актриса, в какой-то момент она поняла, что Арсению лучше будет с отцом, так как она «не справилась».

«Это невыносимо — справиться с человеком, у которого на протяжении 13 лет были повар, горничная, садовник, воспитатель. Причем воспитателей несколько. И один из них — учитель английского. Священник! Вот до такой степени он (Павлов) старался подобраться к Арсюшиному менталитету и пониманию мира, что священник у него английский преподавал. Уже человек святой просто», — рассказала певица.

Штурм отметила, что Арсений — неконфликтный и хороший парень, однако отец отбил у него желание учиться. Артистка считает, что Павлов во всем потакал сыну.

«Я говорю (Павлову): «Ты, по-моему, его на выпускной звонок на закорках принесешь», — вспомнила знаменитость.

Ранее Наталья Штурм вспомнила, как увела мужчину из семьи.

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