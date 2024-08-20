Пересильд вступилась за несовершеннолетнюю дочь после критики стиля

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд заступилась за свою несовершеннолетнюю дочь — актрису Анну после критики ее стиля. Об этом пишет «Пятый канал».

15-летняя девушка в последнее время подвергается травле в соцсетях из-за того, что якобы одевается не по возрасту. По мнению Пересильд, ее дочь выглядит потрясающе, серьезно интересуется модой.

«Более того, я даже консультируюсь у нее, идти ли мне в этом или не идти. Она очень хорошо разбирается в фэшн-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских», — поделилась она.

Вкус дочери звезда «Вызова» считает замечательным.

«Поэтому пусть идет своей дорогой», — заключила она.

Накануне звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд снялась в откровенном бикини после хейта из-за «публичных раздеваний». Актриса позировала на яхте во время морской прогулки и поделилась кадрами в соцсетях.

Ранее российская актриса Софья Лебедева заявила, что верит в НЛО с детства.