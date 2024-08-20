SimpleWine представил музыкальный проект на Усачевском рынке

Компания SimpleWine создала музыкальный проект, который с 1 по 13 сентября будет проходить на территории Усачевского рынка в Москве.

Молодые артисты исполнят свои лучшие песни, а победитель получит возможность записать трек в музыкальной мастерской «ОПЛОТ». Кураторами станут продюсер Андрей Рыжков и композитор, полуфиналистка шоу «Ну-ка, все вместе!» Яна Блиндер. Амбассадором проекта также станет автор-исполнитель Тося Чайкина.

Все желающие могут подать заявку на конкурс с 1 по 28 августа в специальном чат-боте. Всего отбор пройдут 16 музыкантов. В течение четырех недель они будут выступать на сцене Усачевского рынка, а на пятой лидеры поборются за главный приз.

22 августа на сцене в Усачевском выступит специальный гость — молодой и талантливый исполнитель из Беларуси BANDURA (Егор Бандура). Егор выступал на VK-fest в 2022 и многих других площадках Москвы.

28 августа выступит специальный гость Polina Offline. Молодая исполнительница с сильным голосом и глубокой лирикой, которую сложно не заметить на российской инди-поп сцене. Ее трек «Свечка» попал в чарт и плейлист «Искра» на «Яндекс.Музыке» и набрал 3,5 миллиона прослушиваний.

С расписанием и правилами музыкального конкурса можно ознакомиться на странице проекта.