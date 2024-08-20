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«Дэдпул и Росомаха» обогнал «Человека-паука» в топ-10 супергеройских фильмов

«Дэдпул и Росомаха» вошел в десятку самых кассовых супергеройских фильмов

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Marvel Studios

Фильм Шона Леви «Дэдпул и Росомаха» вошел в топ-10 самых кассовых супергеройских картин в истории. Об этом сообщает Collider.

Картина сейчас на девятом месте — она обошла по сборам фильм «Человек-паук: Вдали от дома». Ее обгоняют «Железный человек» и «Первый мститель: Противостояние».

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.

Студия Disney приостановила прокат премьер в России весной 2022 года на фоне спецоперации на Украине. «Дэдпула и Росомаху» показывают в российских кинотеатрах в «пиратском» формате предсеансового обслуживания.

К 12 августа «Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард долларов в мировом прокате.

Ранее «Бордерлендс» возглавил кинопрокат в России.

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