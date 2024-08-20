Звезда «Тетриса» призналась, что верит в инопланетян

Актриса Софья Лебедева, сыгравшая в фильме «Тетрис» с Никитой Ефремовым, рассказала о своей вере в НЛО. Ее слова передает «https://www.5-tv.ru/news/491935/dosih-por-veru-sofa-lebedeva-ovnezemnyh-civilizaciah/» target=«_blank»>«Пятый канал».

По словам знаменитости, она с детства верила в инопланетян и продолжает делать это до сих пор. Актриса уверена, что за пределами Земли должны быть другие разумные цивилизации, которые рано или поздно заявят о себе человечеству.

Своим мнением актриса поделилась на премьере фильма «Пираты галактики Барракуда», в котором сыграла одну из ролей. Выход ленты в кинотеатрах состоится 22 августа.

Лебедева известна по роли Сони Скворцовой в сериале «Последний министр». Она также поучаствовала в таких проектах, как «Казанова», «Грозный», «Гуляй, Вася!», «А зори здесь тихие…», «1703».

В ноябре 2022 года актриса приняла участие в проекте стриминговой платформы Netflix. Артистка сыграла героиню по имени Елена во 2-м сезоне сериала «Викинги: Вальхалла».

Также в марте 2023 года на платформе Apple TV состоялась премьера фильма «Тетрис» с Лебедевой и Ефремовым. Картина рассказывает о предпринимателе Хенке Роджерсе, который отправляется в Россию, чтобы встретиться с разработчиком «Тетриса» Алексеем Пажитновым и лицензировать игру на новой игровой системе Nintendo.

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