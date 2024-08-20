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Мадонна показала редкое фото со всеми шестью детьми

Певица Мадонна собрала на одном фото всех кровных и приемных детей

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madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Мадонна показала редкое фото со всеми шестью кровными и приемными детьми. Отпраздновавшая 66-летие звезда опубликовала семейный кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Снимок был сделан на праздновании дня рождения певицы в Италии. На нем рядом с матерью позируют 27-летняя Лурдес Леон, 24-летний Рокко Ричи, 18-летний Дэвид Банда, 18-летняя Мерси Джеймс и 11-летние близнецы Стелла и Эстер.

Мадонна с наследниками прибыли в Помпеи вместе с еще примерно 30 гостями 16 августа. Вечеринка по случаю дня рождения звездной матери прошла ночью в амфитеатре, освещенном свечами. Находясь в Италии, Мадонна также отпраздновала день рождения своего сына Рокко, который пришелся на 11 августа.

Мадонна была в браке дважды. Первым супругом певицы был актер Шон Пенн. Во второй раз она вышла замуж за режиссера Гая Риччи, от которого родила сына Рокко. Дочь Лурдес она родила от персонального фитнес-тренера Карлоса Леона. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер — приемные дети.

Накануне Мадонна показала в соцсетях фото с новым возлюбленным.

Ранее жена звезды «Универа» рассказала о традиционных ценностях пятилетнего сына.

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