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В Малом театре прошло прощание с Екатериной Васильевой

Коллеги и поклонники пришли проститься с Екатериной Васильевой

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В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония проходила в фойе Исторической сцены. Сюда отдать последний долг актрисе пришли коллеги и поклонники, а также супруг — актер Дмитрий Воронин.

«Это всегда было очень профессионально, талантливо, искренне и сердечно», — рассказал о работе Васильевой на сцене главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.

Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища (института) имени Щепкина, признался, что считал актрису одной из самых талантливых и одаренных студенток. После окончания вуза Васильева осталась в нем преподавать.

Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. В 2011 году она окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и стала выступать в Малом театре. Дебютным выступлением молодой актрисы стала роль в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Всего на сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей.

Васильевой не стало 15 августа в возрасте 37 лет, как сообщили в театре, из-за несчастного случая.

СМИ сообщали, что Екатерина Васильева могла попасть под поезд метро.

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